В Delivery Club объяснили, с чем связаны сообщения о забастовке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Информация о готовящейся забастовке курьеров, сотрудничающих с Delivery Club, появилась после теста по увеличению зон доставки для пеших курьеров, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу сервиса.
Отмечается, что тест проводился в столице несколько дней, а завершился он еще до появления жалоб.
"Некоторые курьеры получили штрафы за отказ от принятия заказов с увеличенным расстоянием, чем и было вызвано их недовольство", – добавили в сервисе.
В то же время там подчеркнули, что выписанные штрафы курьерам компенсировали и в дальнейшем они применяться не будут. Других изменений в работе курьеров за последнее время не было.
Delivery Club работает в штатном режиме. Количество курьеров, вышедших на смену, соответствует норме, отметили в компании.
Накануне в популярных Telegram-каналах сообщалось, что курьеры Delivery Club намерены устроить забастовку сервису в ближайшую пятницу. Причиной подобного желания называли многочисленные штрафы и увольнения сотрудников.
Позже сервис Delivery Club заявил о намерении проверить информацию о готовящейся забастовке курьеров.
Объем заказов во время режима самоизоляции увеличился, а следовательно, поднялся и заработок курьеров, подчеркнули в пресс-службе.
Сотрудники компании добавили, что другие условия работы курьеров не менялись, а логистические компании продолжают активно работать над расширением штата сотрудников.
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