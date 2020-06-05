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Москва 24

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Общество

11:08

В Delivery Club объяснили, с чем связаны сообщения о забастовке

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Информация о готовящейся забастовке курьеров, сотрудничающих с Delivery Club, появилась после теста по увеличению зон доставки для пеших курьеров, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Отмечается, что тест проводился в столице несколько дней, а завершился он еще до появления жалоб.

"Некоторые курьеры получили штрафы за отказ от принятия заказов с увеличенным расстоянием, чем и было вызвано их недовольство", – добавили в сервисе.

В то же время там подчеркнули, что выписанные штрафы курьерам компенсировали и в дальнейшем они применяться не будут. Других изменений в работе курьеров за последнее время не было.

Delivery Club работает в штатном режиме. Количество курьеров, вышедших на смену, соответствует норме, отметили в компании.

Накануне в популярных Telegram-каналах сообщалось, что курьеры Delivery Club намерены устроить забастовку сервису в ближайшую пятницу. Причиной подобного желания называли многочисленные штрафы и увольнения сотрудников.

Позже сервис Delivery Club заявил о намерении проверить информацию о готовящейся забастовке курьеров.

Объем заказов во время режима самоизоляции увеличился, а следовательно, поднялся и заработок курьеров, подчеркнули в пресс-службе.

Сотрудники компании добавили, что другие условия работы курьеров не менялись, а логистические компании продолжают активно работать над расширением штата сотрудников.

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