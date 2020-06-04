Delivery Club проверит информацию о готовящейся забастовке курьеров

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Сервис Delivery Club намерен проверить информацию о готовящейся забастовке курьеров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мы обязательно проверим появившееся сегодня сообщение от одного из курьеров и выясним его причину. И мы, и представители логистических компаний всегда максимально открыты для общения с курьерами", – рассказали в пресс-службе.

При этом в пресс-службе заверили, что компания продолжает работать в штатном режиме. Более того, по словам сотрудников, объем заказов во время режима самоизоляции увеличился, а следовательно, поднялся и заработок курьеров, подчеркнули в пресс-службе.

"По итогам мая сервис выполнил рекордные 5,5 миллиона заказов. Плюс к этому курьеры начали доставлять не только готовую еду из ресторанов, но и продукты питания. Также по итогам апреля и мая Delivery Club за свой счет удвоил чаевые, которые оставили курьерам пользователи через мобильное приложение", – сообщили в сервисе.

Сотрудники компании добавили, что другие условия работы курьеров не менялись, а логистические компании продолжают активно работать над расширением штата сотрудников.

Ранее в популярных Telegram-каналах сообщалось, что курьеры Delivery Club намерены устроить забастовку сервису в ближайшую пятницу. Причиной подобного желания называли многочисленные штрафы и увольнения сотрудников.

