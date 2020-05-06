Более половины россиян пользуются доставкой товаров на дом – опрос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты опроса, касающиеся использования доставки товаров в условиях режима самоизоляции.

Так, стало известно, что почти половина россиян обращаются к услугам доставки товаров на дом или на работу (48%). 22% респондентов сообщили, что они стали использовать такую возможность чаще, среди них большую часть представили молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (33%). 19% участников опроса отметили, что с введением режима самоизоляции стали реже обращаться к доставке. Большую часть тех, кто теперь меньше пользуется доставкой, составили люди старше 60 лет (27%).

Больше половины россиян продолжают заказывать товары с той же частотой, что и раньше (56%). В исследовании отмечается, что 91% пользователей доставки были довольны сервисом. В то же время 41% респондентов отметили, что сталкивались с проблемами со сроками поступления товара, 21% получал некачественный товар, а 20% опрошенных привозили не ту вещь, которую они заказывали. 14% респондентов рассказали, что они неоднократно сталкивались с тем, что их заказ не был доставлен, а 8% отметили, что сталкивались с попытками мошенничества при использовании данной услуги.

Кроме того, стало известно, что именно россияне заказывали при получении доставки. 32% респондентов ответили, что заказывали готовую еду, 18% – продукты питания, 16% – бытовую технику или электронику, по 13% – одежду и обувь или товары для дома.

Кроме того, в исследовании представлены результаты опроса по поводу вероятности использования россиянами доставки после снятия ограничений.

"По окончании режима самоизоляции абсолютное большинство россиян, пользующихся услугами доставки товаров, планируют сохранить эту практику. Только 7% сообщили об обратном, чаще россияне старше 60 лет (24%). 70% планируют пользоваться услугами так же часто, как и сейчас; сократят частоту использования доставки 18% – преимущественно молодые люди 18-24 лет (30%) и жители двух столиц (27%)", – сообщается в исследовании.

Ранее портал поиска работы Headhunter опубликовал результаты опроса по поводу наиболее отвлекающих факторов во время работы. Большая часть опрошенных (23%) отметили, что сложнее всего совмещать с исполнением обязанностей необходимость присматривать за детьми.