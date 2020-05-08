В Петербурге предложили установить памятник курьеру

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Санкт-Петербурге может появиться памятник курьеру в благодарность за работу в период пандемии. Об этом сообщает издание "Деловой Петербург".

Комитет по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой выделить в городе соответствующее место.

В пресс-службе ТПП отметили, что проект памятника, его изготовление и монтаж будут осуществлены за счет средств инвесторов.

В ТТП добавили, что в период пандемии спрос на доставку в регионах вырос в 10 раз, а доля онлайн-продаж в некоторых категориях товаров увеличилась до 90 процентов.

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству подготовить меры поддержки онлайн-сервисов доставки еды и волонтерских организаций.