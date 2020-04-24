Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасной доставке еды на дом

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Роспотребнадзор выпустил рекомендации по безопасной доставке еды на дом в период самоизоляции, сообщает "Газета.ру".
Специалисты ведомства рассказали, на что следует обращать внимание потребителю при заказе еды через интернет или по телефону. В частности, на интернет-странице должна быть размещена информация о продавце и владельце агрегатора.
При заказе еды каждый покупатель должен обращать внимание на форму курьера. Он должен быть в чистой форменной одежде, медицинской маске, перчатках и с медкнижкой, оформленной в установленном порядке.
При получении заказа специалисты Роспотребнадзора советуют обращать внимание на наличие информации на блюдах, такой как фирменное наименование, способ приготовления, состав, сведения о массе (объеме) порции, пищевой ценности.
При получении заказа рекомендуется соблюдать специальные правила безопасности. В частности, при оплате через мобильный терминал следует надевать перчатки, а после оплаты вымыть руки с мылом и протереть антисептиком.
"Вручая заказ, курьер по доставке готовых блюд должен поставить емкость (короб) у двери, отойти от двери на расстояние около 1,5 метра и сообщить вам о доставке по телефону", – подчеркивается в сообщении.
Ранее москвичам дали советы о том, как не заразиться коронавирусом при походе в магазин. В частности, им порекомендовали надевать маски и перчатки, а также не трогать ничего лишнего в магазинах.
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