Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасной доставке еды на дом

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по безопасной доставке еды на дом в период самоизоляции, сообщает "Газета.ру".

Специалисты ведомства рассказали, на что следует обращать внимание потребителю при заказе еды через интернет или по телефону. В частности, на интернет-странице должна быть размещена информация о продавце и владельце агрегатора.

При заказе еды каждый покупатель должен обращать внимание на форму курьера. Он должен быть в чистой форменной одежде, медицинской маске, перчатках и с медкнижкой, оформленной в установленном порядке.

При получении заказа специалисты Роспотребнадзора советуют обращать внимание на наличие информации на блюдах, такой как фирменное наименование, способ приготовления, состав, сведения о массе (объеме) порции, пищевой ценности.

При получении заказа рекомендуется соблюдать специальные правила безопасности. В частности, при оплате через мобильный терминал следует надевать перчатки, а после оплаты вымыть руки с мылом и протереть антисептиком.

"Вручая заказ, курьер по доставке готовых блюд должен поставить емкость (короб) у двери, отойти от двери на расстояние около 1,5 метра и сообщить вам о доставке по телефону", – подчеркивается в сообщении.

Ранее москвичам дали советы о том, как не заразиться коронавирусом при походе в магазин. В частности, им порекомендовали надевать маски и перчатки, а также не трогать ничего лишнего в магазинах.

