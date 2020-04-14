Доставка продуктов на дом: обзор московских магазинов с лайфхаками при заказах

Этот обзор для тех, кто уже освоился в новых условиях режима самоизоляции, но еще не раскусил услуги по доставке продуктов из магазинов. А может, вы уже заказываете товары онлайн, но уверены, что можно дешевле и быстрее? Рассказываем об особенностях доставки продуктов из московских магазинов и делимся лайфхаками при использовании сервисных приложений.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Пятерочка"

В службе доставки работают только пешие курьеры, поэтому за раз можно заказать продуктов общим весом не более 15 килограммов. Стоимость доставки – 99 рублей независимо от суммы заказа. Оплата наличными курьеру. Если вы вдруг передумали, то можете отказаться от заказа до оплаты курьеру.

Важно: в пилотном проекте пока участвуют 29 магазинов, их список можно посмотреть здесь. Территория доставки составляет порядка трех километров вокруг каждого из магазинов. Когда вы введете адрес доставки, сервис сам определит, находитесь ли вы в зоне доставки или нет.

Сайт: https://5ka.ru/media/pyaterochka_site/supplierspecialoffer/unzip/434/index.html

"ВкусВилл"

В магазине есть как собственная доставка через приложение "ВкусВилл Экспресс", так и через партнеров (SaveTime, SberMarket и другие). Минимальной суммы заказа при доставке через приложение магазина нет, стоимость – 149 рублей. При заказе через партнеров вы вводите свой адрес, и сервис предлагает варианты компаний, которые могут осуществить доставку. При этом минимальная стоимость заказа и форма оплаты зависит от выбора курьерской службы. В среднем нужно заказать продуктов на одну-две тысячи рублей. Первая доставка бесплатная.

Лайфхак по снижению цены доставки: если воспользуетесь приложением "Утконос" при заказе продуктов из "ВкуссВилл", то при выборе интервала доставки обратите внимание на значки с машинкой. Это значит, что курьер будет рядом с вашим домом в это время, а вы сможете получить заказ с доставкой по более низкой цене.

Сайт: https://dostavka.vkusvill.ru/



Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

"Перекресток"

Минимальная сумма заказа – 3 000 рублей. В период с 08:00 до 00:00 доставка бесплатна. Стоимость ее ночью зависит от вашего местонахождения и суммы заказа и варьируется от 199 до 699 рублей. Если наберете продуктов на 10 тысяч рублей, их доставят бесплатно в пределах трассы А108 (Большого Бетонного кольца). Курьер поднимает заказ на любой этаж, даже если не работает лифт.

Лайфхак при оформлении заказа: в связи с загрузкой в магазине могут отсутствовать доступные интервалы доставки. В таком случае не нужно отменять заказ, свободные интервалы обязательно появятся в течение дня. Просто соберите товары в корзину и завершите оформление заказа позже.

Сайт: https://www.perekrestok.ru/info/delivery

"Азбука вкуса"

Доставляют продукты как до дома, так и на дачу за МКАД. Минимальная сумма заказа в пределах МКАД и от МКАД до ММК – 5 000 рублей, от ММК до границ Московской области – 15 тысяч рублей.

Сделать заказ можно в личном кабинете интернет-магазина или через мобильное приложение. Оплата банковской картой при оформлении или получении заказа. Если на нужное вам время нет свободных интервалов доставки, можно сделать заказ в "Экспресс Меню" (также там есть уже готовые блюда). Бесплатная доставка – от 900 рублей в чеке, максимально возможный вес – 10 килограммов.

Обратите внимание: для товаров, продаваемых на развес, на сайте указана типичная цена, которая может отличаться от фактической в большую или меньшую сторону в зависимости от итогового веса. Также итоговая стоимость заказа может измениться, если какие-то товары были заменены на альтернативные в случае их отсутствия.

Сайт: https://av.ru/personal/delivery_products/

"Утконос"

Этот онлайн-магазин был востребован среди москвичей и до пандемии. Интервалы доставки – два часа, минимальная сумма заказа – 3 000 рублей. При заказе есть функция бесконтактной доставки при оплате онлайн. Курьер просто оставит пакет у двери, позвонит и скажет, что заказ доставлен. Также на месте можно отказаться от любого товара.

Лайфхак: если ваша сумма заказа не достигает минимальных трех тысяч рублей, можно вывезти продукты самостоятельно из ближайшего продуктомата (сумма заказа – от 1 000 рублей). Их список и расположение на карте Москвы можно посмотреть здесь.

Сайт: https://www.utkonos.ru/

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Гипермаркеты "Лента", "Карусель", METRO

Гипермаркеты обычно расположены не близко, и на каждую поездку приходится тратить по 3-4 часа. Многие из них уже имеют свои сервисы по доставке, но охватывают не все районы Москвы и Подмосковья. Поэтому для заказа продуктов из гипермаркетов можно воспользоваться единым сервисом, например iGooods.

Продукты доставят в течение 25 минут или к точно указанному вами времени (плюс минус 25 минут) за 299 рублей. Оплачиваете товар только после того, как приняли от курьера заказ и проверили все товары. Помимо продовольственных товаров, в гипермаркетах большой ассортимент непродовольственных (средства для уборки, товары для гигиены, игрушки и другое).

Лайфхак: если при сборе товара вам сообщили, что чего-то нет, смело требуйте найти альтернативу по схожей цене. Если вы заказали скоропортящиеся продукты (например мясо), спрашивайте у курьера срок годности. Если срок заканчивается в ближайшие пару дней, просите подобрать более свежий продукт.

Сайт: https://msk.igooods.ru/. Можно также воспользоваться услугами онлайн-гипермаркетов, например "Утконос" или "Комус".

Готовая еда

Тем, кто не обладает особыми кулинарными навыками, но при этом хочет разнообразить свой рацион, на помощь придут сервисы по доставке готовой еды. Королевские креветки на гриле, запеченный в фольге палтус или просто домашние котлетки с пюре и пицца с бургерами – сервисы привезут вам на дом любые блюда из лучших ресторанов Москвы.

Время доставки придется уточнять на сайтах ресторанов или в приложении агрегатора. При заказе вы сможете увидеть, через какое время курьер доставит вашу еду. В зависимости от ресторана блюда могут быть упакованы по-разному, время приготовления тоже может отличаться и меняться по ходу (в среднем 30-60 минут). Это можно отслеживать через приложение в режиме онлайн.

Обратите внимание: в приложении "Яндекс.Еда" при заказе блюд из ресторанов с собственной доставкой вы получите информацию о заказе, но не сможете отслеживать местоположение курьера.

Сервисы: "Яндекс.Еда", Delivery club.



В Москве со среды у всех пассажиров такси будут проверять цифровой пропуск

29 марта в Москве был введен усиленный режим самоизоляции. Москвичи теперь не могут покидать квартиру без уважительной причины (например поездка на работу или поход в аптеку или магазин).

11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении пропускной системы в столице. Он необходим для граждан, которые планируют использовать личный или общественный транспорт для достижения пункта назначения. Пропуск не оформляется на детей до 14 лет, поскольку они могут покидать квартиру лишь в сопровождении родителей.

В России зарегистрировали 21 102 случая заражения коронавирусом. 2 774 человека, заболевших COVID-19, обнаружили за последние сутки. 1 694 пациента выздоровели и были выписаны из больниц.