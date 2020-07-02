В сервисах "Яндекс.Еда" и Delivery Club выяснят причины драки между курьерами

18:21
Фото: скриншот видео телеграм-канала Москва 24
В Delivery Club прокомментировали инцидент с дракой курьеров двух сервисов доставки, передает телеканал Москва 24.
"Мы удивлены этой ситуацией, потому что курьерское сообщество очень дружно. Курьеры всегда помогают друг другу, вне зависимости от того, в какой компании они работают. Мы уже связались с нашими коллегами и разбираемся в ситуации. Нам важно понять, что подтолкнуло курьеров к конфликту", – отметили в Delivery Club.
Так в компании оценили драку между работниками данного сервиса доставки и "Яндекс.Еды". Причины конфликта планирует выяснить и Служба безопасности другой стороны, передает Агентство "Москва".
"Служба безопасности уже выясняет, что произошло. Мы шокированы и озадачены этим видео, так как между курьерами, которые сотрудничают с разными сервисами, нет антагонизма, они плотно общаются и часто помогают друг другу", – сообщили в "Яндекс.Еде".
Инцидент произошел на северо-востоке Москвы и попал на видео. Сообщается, что драка между ними произошла дважды. Причины столкновения неизвестны.
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