В сервисах "Яндекс.Еда" и Delivery Club выяснят причины драки между курьерами

Фото: скриншот видео телеграм-канала Москва 24

В Delivery Club прокомментировали инцидент с дракой курьеров двух сервисов доставки, передает телеканал Москва 24.

"Мы удивлены этой ситуацией, потому что курьерское сообщество очень дружно. Курьеры всегда помогают друг другу, вне зависимости от того, в какой компании они работают. Мы уже связались с нашими коллегами и разбираемся в ситуации. Нам важно понять, что подтолкнуло курьеров к конфликту", – отметили в Delivery Club.

Так в компании оценили драку между работниками данного сервиса доставки и "Яндекс.Еды". Причины конфликта планирует выяснить и Служба безопасности другой стороны, передает Агентство "Москва".

"Служба безопасности уже выясняет, что произошло. Мы шокированы и озадачены этим видео, так как между курьерами, которые сотрудничают с разными сервисами, нет антагонизма, они плотно общаются и часто помогают друг другу", – сообщили в "Яндекс.Еде".

Инцидент произошел на северо-востоке Москвы и попал на видео. Сообщается, что драка между ними произошла дважды. Причины столкновения неизвестны.