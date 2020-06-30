Более половины россиян оставляет чаевые курьерам – исследование

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Специалисты онлайн-сервиса услуг YouDo.com провели исследование с целью выяснить, насколько охотно россияне оставляют чаевые исполнителям. Об этом сообщает RT.
Опрос, проведенный среди 3,1 тысячи россиян, показал, что чаще всего чаевые оставляют курьерам. За этот вариант проголосовало 65% респондентов. В топ-3 по востребованности вошли парикмахеры и барберы – по 50%.
Реже всего вознаграждение сверх оговоренной оплаты получают репетиторы, няни, визажисты и стилисты.
Около половины опрошенных (42%) заявило, что в среднем тратят на чаевые 50–100 рублей. Деньги они оставляют мастерам по ремонту, маникюру, парикмахерам, сантехникам и другим категориям.
Что касается периодичности, то всегда на чай оставляет около четверти респондентов. 46% участников опроса делают это время от времени, а принципиально отказываются 29% россиян.
В период пандемии коронавируса в США придумали новый формат чаевых. Местный житель, получив заказ, оставил для курьеров вместо денег санитайзеры и туалетную бумагу. Сотрудники службы доставки оценили жест и поблагодарили клиента, сославшись на дефицит данных товаров.
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