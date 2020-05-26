Оставшиеся без работы стриптизерши в Якутске стали доставлять пиццу

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"
Танцовщицы жанра go-go и стриптизерши Якутска, оставшиеся без работы из-за ситуации с коронавирусом, стали курьерами службы доставки еды, сообщает "Интерфакс".
В Ассоциации отельеров и рестораторов Якутии пояснили, что на новую работу устроились несколько девушек. Они доставляют заказ в нижнем белье. На них надета маска и перчатки. Передача проходит бесконтактным способом с соблюдением всех санитарных норм. К тому же, девушки работают в сопровождении охраны.
"К нам в службу доставки еды обратились танцовщицы в жанре стриптиза, оставшиеся без работы. Мы решили нанять их в качестве курьеров. Хороших доставщиков сейчас на рынке не хватает. К тому же, в условиях кризиса надо поддерживать друг друга", – рассказал руководитель службы доставки Александр Скрипин.
По его словам, вместе с девушками в службе доставки продолжают работать курьеры-мужчины, но экс-стриптизерши получают больше чаевых от клиентов.
Несколько дней назад в Сети разошлось фото медсестры, которая пришла в палату к пациентам в прозрачном костюме поверх купальника.
Инцидент произошел в инфекционном госпитале Тульской клинической больницы. Девушка решила не надевать одежду, так как в защитном костюме ей было очень жарко. Местный Минздрав уже сделал сотруднице замечание, провел разъяснительную беседу с персоналом и усилил контроль за использованием защитных средств.
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