В Обществе защиты пациентов оценили инцидент с полуголой медсестрой из Тулы

Необычный инцидент произошел в Тульской областной клинической больнице: одна из медсестер вышла на смену в прозрачном защитном костюме, под которым на ней был надет лишь купальник. Как сообщается, такую "униформу" она выбрала из-за того, что в спецодежде работать очень жарко. Разбираемся в случившемся и выясняем, нужно ли наказывать медиков за неподобающий внешний вид на работе.



Обход "налегке"

Фото: соцсети

Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла на обход к пациентам в одном купальнике, поверх которого на ней был только прозрачный защитный костюм. По словам девушки, перед больными она предстала в таком виде, поскольку работать в спецформе жарко. Однако медсестра не ожидала, что костюм будет так просвечивать.

Фото полуобнаженной медработницы запечатлел один из очевидцев, в палату которого она зашла, а после снимок быстро разлетелся по интернету. В региональном Минздраве уже отреагировали на произошедшее: находчивость медсестры не оценили и сделали ей официальное замечание.

"С персоналом медучреждения проведена разъяснительная беседа, сотрудники уведомлены о необходимости соблюдения требований к санитарной одежде и внешнему виду. Усилен контроль за работой сотрудников, ответственных за порядок использования специальной одежды и средств индивидуальной защиты", – сообщили в ведомстве.





из комментария Минздрава Тульской области По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания.

Вместе с тем многие пользователи соцсетей заступились за девушку, апеллируя к тому, что в нынешних условиях работать крайне сложно.

"Попробуйте надеть на себя мусорный мешок, сделайте дырку для головы и обмотайте себя скотчем, и вы почувствуете, что такое защитный костюм", – написала бывшая сотрудница скорой помощи в комментариях.

"Положительные эмоции способствуют выздоровлению", "Хорошо, что ей только замечание сделали", "Да больным мужчинам только в радость видеть такую медсестру: они хоть на время отвлекаются от своей болезни" – поддержали другие пользователи.

Предупредить, оштрафовать или уволить?

Фото: AP/Pavel Golovkin

Появляться перед пациентами в купальнике, на который надет прозрачный защитный костюм, непозволительно с точки зрения элементарной медицинской этики. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил председатель совета Общества защиты пациентов Андрей Хромов.

"Кроме как улыбку, у меня это ничего не вызывает. Как-то это больше похоже на какой-то магазин для взрослых, для мужчин, а не на больницу. Существуют же какие-то моральные нормы. То есть здесь оправдание: "Мне было жарко, поэтому я так оделась" – не работает", – считает эксперт.

Хромов добавил, что в медицинском учреждении существует определенный внутренний дресс-код и соблюдение этих правил, по его словам, должно контролироваться.





Андрей Хромов председатель совета Общества защиты пациентов Профессиональная этика в одежде подразумевает некую нейтральность, чтобы не провоцировать, не вызывать осложнений в состоянии пациента. Нахождение возле больного в белье может негативно отразиться на его здоровье: если медсестра в вызывающей одежде приходит к мужчине, который долгое время находится на изоляции, он может испытать перевозбуждение. А от этого способно подняться давление, и все это повлечет за собой какие-либо последствия.

При этом эксперт добавил, что одного замечания, которое получила тульская медсестра, вполне достаточно. Он подчеркнул, что жесткие штрафы и наказания за незначительный проступок не являются решением проблемы.

"Думаю, достаточно даже устного замечания руководства с требованием не допускать подобных ситуаций. А если они повторяются, то возможны более строгие наказания, может быть, штрафы за несоблюдение внутренних санитарных норм больницы. Региональный Минздрав абсолютно адекватно все сделал, адекватное предупреждение", – заключил собеседник Москвы 24.

В свою очередь, президент Межрегиональной общественной организации "Лига защиты врачей" Семен Гальперин уверен, что акцентировать внимание на этой истории не стоит, однако и "поддерживать тоже ни к чему". По словам эксперта, случай с тульской медсестрой не несет "большой общественной опасности".

"Я думаю, что это все-таки нетипичный случай и не нужно как-то раздувать эту историю. Да, проблема есть со средствами индивидуальной защиты, где-то их не хватает, где-то они тяжелые… Нужно лучше готовить нашу систему здравоохранения к будущему. Пусть эта эпидемия, если мы из нее выйдем все-таки с минимальными потерями, послужит нам уроком", – сказал эксперт.





Семен Гальперин президент "Лиги защиты врачей" Надо решать глобальные проблемы, а не останавливаться на таких деталях и мелочах. Я думаю, что просто замечания ей достаточно. Нужно понимать, что люди работают в напряженных условиях, у них возникают проблемы, в том числе эмоциональные. Нужно к медработникам относиться сейчас в щадящем режиме.

Гальперин напомнил, что есть общие правила по работе в специальной медицинской одежде, но для разных служб они отличаются. Он так же, как и Хромов, подчеркнул, что в больницах и поликлиниках существует свой дресс-код, который устанавливает само учреждение. По его словам, "в эпидемиологической ситуации, когда работают с больными инфекционными заболеваниями, здесь должны быть четкие требования".

Эксперт добавил, что есть костюмы разного уровня защиты и медучреждения, принимающие таких больных, должны соблюдать нормы, а сотрудники – понимать, какой класс защиты им требуется для выполнения той или иной работы.



Соболева Илона