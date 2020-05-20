Академик РАН спрогнозировал вторую волну коронавируса

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Вторая волна COVID-19 может произойти осенью или зимой, ожидается небольшой подъем заболеваемости. Такое мнение выразил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев в эфире радио "Комсомольская правда".
Он подчеркнул, что обычно вспышка респираторных инфекций приходится на осенне-зимний период, это может произойти и с коронавирусной инфекцией.
Также Зверев отметил, что ограничительные меры, введенные для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, нужно снять как можно раньше, чтобы люди могли дышать свежим воздухом, восстановить иммунитет.
"Мы больше людей потеряем от других хронических болезней, которые накапливаются у тех людей, которые сидят дома на самоизоляции", – сказал Зверев.
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович ранее заявила, что вторую волну пандемии COVID-19 не удастся избежать из-за отсутствия иммунитета к этому вирусу у большинства людей.
Вуйнович выразила мнение, что для недопущения вспышки распространения инфекции во время второй волны COVID-19 нужно использовать нынешний опыт. По ее словам, людям необходимо ограничить контакты. Представитель ВОЗ РФ добавила, что, если использовать эти знания, "уровень заболеваемости удастся держать на низком уровне до момента, когда будет понятно, как формируется серологическая прослойка, иммунитет".
Российский вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн ранее заявил, что осенью Россию может ожидать новая волна эпидемии коронавируса.
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