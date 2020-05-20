Медсестру в Туле наказали за прозрачный защитный костюм

Фото: соцсети

В Туле медсестера пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.

Как пишет портал "Тульские новости", инцидент произошел в инфекционном госпитале областной клинической больницы. По информации издания, девушка решила не надевать одежду, так как в защитном костюме очень жарко.

При этом отмечается, что медсестра не рассчитывала, что форма будет просвечивать. Местный Минздрав сделал сотруднице замечание, провел разъяснительную беседу с персоналом и усилил контроль за использованием средств защиты.

Ранее стало известно, что специалисты "Ростеха" разработали специальный комбинезон, который способен защитить от различных вирусов и других биологических угроз.