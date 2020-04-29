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10:18

Малазийская авиакомпания представила "антикоронавирусную" форму для стюардесс

безопасность транспорт за рубежом

Малазийская авиакомпания представила "антикоронавирусную" форму для стюардесс

Авиакомпания из Малайзии представила новую форму для стюардесс. Как сообщает телеканал Москва 24, ее отличительной особенностью названа защита от коронавируса COVID-19.

Форма представляет из себя красные комбинезоны с длинными рукавами. Дополняют образ защитные респираторы, капюшоны и пластиковые экраны для лица. Руки в этом костюме защищены отдельно надеваемыми перчатками.

По информации производителя, материал, из которого изготовлена форма, является "прочным, но дышащим".

В России еще в марте предложили особенно тщательно дезинфицировать самолеты после полетов в некоторые страны. Как заявили специалисты Роспотребнадзора, необходимо обрабатывать салон и все помещения лайнеров, при этом сотрудники должны быть защищены масками и костюмами.

На данный момент авиасообщение России с другими странами прекращено из-за коронавируса. Активными остаются только вывозные рейсы, порядок реализации которых строго регламентируется.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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