Малазийская авиакомпания представила "антикоронавирусную" форму для стюардесс

Авиакомпания из Малайзии представила новую форму для стюардесс. Как сообщает телеканал Москва 24, ее отличительной особенностью названа защита от коронавируса COVID-19.

Форма представляет из себя красные комбинезоны с длинными рукавами. Дополняют образ защитные респираторы, капюшоны и пластиковые экраны для лица. Руки в этом костюме защищены отдельно надеваемыми перчатками.

По информации производителя, материал, из которого изготовлена форма, является "прочным, но дышащим".

В России еще в марте предложили особенно тщательно дезинфицировать самолеты после полетов в некоторые страны. Как заявили специалисты Роспотребнадзора, необходимо обрабатывать салон и все помещения лайнеров, при этом сотрудники должны быть защищены масками и костюмами.

На данный момент авиасообщение России с другими странами прекращено из-за коронавируса. Активными остаются только вывозные рейсы, порядок реализации которых строго регламентируется.

