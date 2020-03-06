Роспотребнадзор рекомендовал дезинфицировать самолеты после полетов в некоторые страны

12:17
Фото: ТАСС/Zuma
Специалисты Роспотребнадзора рекомендовали авиакомпаниям проводить дезинфекцию самолетов после полетов в Китай, Иран, Италию и Южную Корею. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзора.
"В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в КНР, Италии, республике Корея, Исламской республике Иран и в целях недопущения распространения заболевания на территории РФ необходимо обеспечить соблюдение мер предосторожности, а также проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий на всех транспортных средствах, прибывающих из указанных стран", – говорится в сообщении.
Также специалисты Роспотребнадзора рекомендуют обеспечить всех сотрудников защитными масками и дезинфицирующими средствами и не допускать к работе тех, у кого наблюдаются признаки болезни.
Отмечается, что дезинфекцию авиакомпании должны проводить с помощью антисептиков. Одноразовая посуда и все средства индивидуальной защиты, которые были использованы во время полета, должны быть помещены в пластиковые пакеты, которые в пункте прибытия будут продезинфицированы и переданы на утилизацию.
Ранее Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности для профилактики коронавируса. Будут усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции. Мэр заявил, что о проводимых мероприятиях и складывающейся ситуации будет подробно информировать москвичей.
Первая вспышка заболевания коронавирусом COVID-19 была зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань китайской провинции Хубэй. Всемирная организация здравоохранения на данный момент оценивает угрозу распространения болезни как очень высокую.
По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончалось свыше 3 тысяч, излечилось более 53 тысяч человек. ВОЗ заявила о распространении коронавируса вне Китая в 85 странах. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.
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