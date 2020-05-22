Тульской медсестре предложили стать лицом бренда нижнего белья

Фото: соцсети

Руководитель сети шоурумов нижнего белья Анастасия Якушева предложила тульской медсестре, надевшей купальник под прозрачный защитный костюм, стать лицом своей компании. Об этом Анастасия Якушева рассказала в диалоге с Москвой 24.

Увидев провокационную новость с купальником, друзья Якушевой в шутку подали ей идею начать шить прозрачные костюмы для медсестер, после чего руководитель сети шоурумов решила найти эту девушку, чтобы ее поддержать.

"Каждый может ошибиться. Возможно, эта ситуация не совсем красива с общественной точки зрения, но в любом случае никаких трудностей в работе у этого человека не должно быть вызвано", – возмутилась руководитель сети шоурумов.





Анастасия Якушева руководитель сети шоурумов нижнего белья Я считаю, что сейчас медработникам настолько тяжело, что приставать к ним и что-то требовать в плане внешнего вида вообще не нужно. В плане работы – да, конечно, надо требовать.

На размещенное в интернете объявление от сети шоурумов в соцсетях тульская медсестра пока не откликнулась. "Возможно, она не видит, стесняется или не хочет поддержки от нас, – говорит Якушева. – Девушка может совмещать свою работу в больнице и быть удаленно лицом нашего магазина и бренда. Увольняться с работы ей не нужно, она училась на медработника".

Сеть шоурумов предлагает медсестре из Тулы работать в удаленном режиме, без нарушения условий самоизоляции. "Мы хотим, чтобы она выступила как лицо нашего бренда, магазина и рассказала о своих ощущениях в этой ситуации, о том, какие психологические трудности у нее были, и о том, что отношение к женщинам в нашей стране не всегда уважительное. Чтобы она рассказала, через что ей пришлось пройти", – подчеркнула руководитель шоурумов.

"Возможно, девушка сама сейчас жалеет, что вот так все случилось, такой напор окружающих. Ей действительно сейчас может быть очень тяжело, и хочется поддержать человека", – добавила Якушева.

Фото медсестры, которая пришла в палату к пациентам в прозрачном костюме поверх купальника, на днях разошлось в интернете. Инцидент произошел в инфекционном госпитале областной клинической больницы. Девушка решила не надевать одежду, так как в защитном костюме ей было очень жарко. Местный Минздрав уже сделал сотруднице замечание, провел разъяснительную беседу с персоналом и усилил контроль за использованием защитных средств.

Наталья Лоскутникова, Наталья Чепрукова