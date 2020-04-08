Новый вид чаевых начал распространяться в мире

В мире становится популярным новый вид чаевых

Покупатель в США оставил курьерам вместо денег санитайзеры и туалетную бумагу.

Сотрудники доставки оценили такую идею. Они поблагодарили клиента за заботу и пожаловались, что сейчас очень сложно купить бумагу или антисептики в магазине.

В России с марта сервисы доставки еды реализуют меры для предотвращения распространения коронавируса. В "Яндекс.Еде" рассказали, что по просьбе пользователя курьер может оставить заказ около двери и подтвердить доставку по телефону. Аналогичная возможность есть и в Delivery Club.

Экспресс-сервис "Самокат" в Санкт-Петербурге организовал бесконтактную доставку фруктов для студентов-медиков, оказавшихся в изоляции из-за коронавируса. Основатель компании Вячеслав Бочаров пояснил, что доставка осуществлялась через администрацию вуза и эпидемиологами.

Крупные российские ретейлеры и службы доставки хотят запретить прием наличных денег. В пункты выдачи станут пускать исключительно по одному человеку. Примерочные будут закрыты. Работники организаций должны будут находиться в помещении в масках и перчатках, на стойках будут установлены санитайзеры.

В России зафиксировали более 8,6 тысячи случаев заболевания, из них 1175 – за последние сутки. На Москву приходится 660 новых пациентов, на Подмосковье – 95.

180 тысяч человек остаются под медицинским наблюдением. По последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировано почти 1,28 миллиона случаев заражения, свыше 72 тысяч человек скончалось.