Чаевые по QR-коду: главные вопросы

Российская Национальная система платежных карт сообщила о разработке сервиса, благодаря которому посетители кафе и ресторанов смогут оставлять чаевые с помощью QR-кода в Системе быстрых платежей. О том, как это будет работать, насколько это удобно и какие у сервиса могут быть подводные камни, – в колонке нашего обозревателя Николая Гринько.



Работать система будет просто: достаточно навести камеру смартфона на QR-код (на бейджике или визитке официанта), после этого откроется приложение, в котором можно указать желаемую сумму и сразу же перевести ее. Больших сложностей здесь возникнуть не должно, поскольку приложение указывает лишь счет, на который вы можете отправить деньги. Сумму же пользователь выбирает самостоятельно.

Не секрет, что в работе официанта чаевые составляют существенную часть дохода. Чаще всего зарплата у работников кафе очень невысокая; на эту работу соглашаются именно в расчете на чаевые. Но за последние годы мы так привыкли пользоваться картами, приложениями и бесконтактными платежами, что часто вообще не носим с собой наличных денег.

QR-чаевые призваны исправить эту ситуацию. Некоторые российские банки уже запустили подобную систему, теперь ее осваивает и НСПК.

Вообще в использовании QR-кодов образцом для подражания могут стать Китай и другие азиатские страны. Там сложилась уникальная ситуация: во всем мире для интернет-ссылок используют латинские буквы, но в Азии население предпочитает иероглифическое письмо. Однако адрес сайта или ссылку на файл нельзя записать иероглифами, и здесь на помощь приходят QR-коды.



В Азии их используют повсеместно, решая с их помощью самые разнообразные задачи. Эти графические коды, состоящие из черных квадратов, можно встретить абсолютно везде. Ими обмениваются в чатах, размещают на наружной и в интернет-рекламе, ими помечены машины служб такси и общественный транспорт. В них зашифровывают адреса, изображения, географические координаты и любую другую информацию.

Банковские услуги также массово переведены на QR-коды. Наведя смартфон на такой код, можно оформить подписку на журнал или интернет-сервис, купить порцию мороженого или цифровую копию фильма, заплатить за стрижку или лекарство от простуды. Мало того, даже частные торговцы на рынках используют QR: чтобы оплатить, например, полкило огурцов, нужно навести камеру на карточку с кодом, которую тебе покажет продавец.

Мошенники постоянно совершенствуют схемы обмана, и рано или поздно они придумают что-нибудь и для QR-кодов. Но все не так страшно: такая система кодирования указывает лишь, куда вы переводите деньги, а сколько именно (и переводить ли вообще) – решаете только вы сами. Элементарный здравый смысл и осторожность вполне способны защитить вас от обмана.

В конце концов обмануть вас могут даже по телефону, или просто остановив для разговора на улице. И это совсем не означает, что теперь вообще не стоит пользоваться сотовой связью и выходить из дома.

Хотя...