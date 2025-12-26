В Кремле сообщили о контакте РФ и США по итогам поездки Дмитриева

Фото: depositphotos/denisismagilov

Представители российского и американского руководств провели контакт по итогам поездки спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева в Майами, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Москва и Вашингтон в ходе последнего контакта договорились продолжить диалог по украинскому урегулированию. Кроме того, Дмитриев доложил об итогах встречи Владимиру Путину. Песков отметил, что эта информация уже проанализирована.

Дмитриев встретился с представителями администрации США в Майами для обсуждения урегулирования ситуации на Украине 22 декабря. Он отмечал, что разжигатели войны не смогли помешать проведению переговоров.

По итогам этой встречи спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф выразил уверенность в том, что Россия по-прежнему остается приверженной достижению мирного урегулирования.

