Собянин рассказал о графике работы соцучреждений в новогодние дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Социальные учреждения Москвы перейдут на особый график работы в новогодние праздники. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в MAX.

"Дворцы бракосочетания, центры госуслуг "Мои документы", ветклиники и другие сервисы ждут москвичей и в праздники, но график приема изменится", – отметил он.

Взрослые поликлиники будут открыты с 09:00 до 16:00 с 31 декабря по 8 января и 11 января, с 09:00 до 18:00 – 9 и 10 января. При этом кабинеты дежурного врача будут работать все дни.

Детские поликлиники будут принимать с 09:00 до 15:00 9 и 10 января. Кроме того, они будут оказывать помощь на дому с 09:00 до 15:00 с 31 декабря по 11 января. Попасть в травматологические отделения можно будет с 08:00 до 22:00.

График работы молочно-раздаточных пунктов сохранится с 06:30 до 15:00.

Женские консультации будут открыты с 09:00 до 16:00 31 декабря и 11 января и с 09:00 до 18:00 9 и 10 января. Женские консультации, в которых 10 и более участков, примут пациентов с 09:00 до 16:00 с 1 по 8 января.



Ранее Собянин рассказал, что с 31 декабря на 1 января городской транспорт в Москве будет работать по особому графику. Например, метро и МЦК в новогоднюю ночь будут открыты без перерыва, а МЦД – до 03:00.

Кроме того, по 10 января парковка на улицах Москвы будет бесплатной. 11 января стоянки будут работать по тарифам воскресного дня, за исключением улиц с тарифами 80, 450 и 600 рублей в час.

