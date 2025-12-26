Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря, 11:02

Транспорт

Расписание движения электропоездов в Москве изменят в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, изменится график работы Московского центрального кольца (МЦК) и Московского центрального диаметра (МЦД), сообщает телеграм-канал столичной железной дороги.

"МЦК будет перевозить пассажиров круглосуточно с интервалом движения "Ласточек" в 8 минут", – говорится в сообщении.

Вместе с тем пригородные поезда на МЦД, а также на Ярославском и Павелецком направлениях будут выходить в рейсы до 03:00. А режим работы МЦК в рождественскую ночь, с 6 на 7 января, продлен до 02:00, тоже с интервалом в 8 минут. На радиальных направлениях – до 03:00.

В период новогодних праздников движение пригородных поездов на МЖД будет организовано следующим образом:

  • 30 декабря – по расписанию пятницы;
  • с 31 декабря по 10 января – субботы;
  • 11 января – воскресенья.

Кроме того, с 31 декабря на 1 января по особому графику будет работать и городской транспорт Москвы. Например, метро в новогоднюю ночь будет работать без перерыва. Кроме того, круглосуточно будут курсировать 116 востребованных маршрутов автобусов и электробусов.

На протяжении суток без перебоя работу продолжат 18 трамвайных маршрутов. В обычном режиме будут курсировать все 18 регулярных ночных рейсов транспорта.

Читайте также


транспортгород

Главное

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика