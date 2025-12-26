Расписание движения электропоездов в Москве изменят в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, изменится график работы Московского центрального кольца (МЦК) и Московского центрального диаметра (МЦД), сообщает телеграм-канал столичной железной дороги.

"МЦК будет перевозить пассажиров круглосуточно с интервалом движения "Ласточек" в 8 минут", – говорится в сообщении.

Вместе с тем пригородные поезда на МЦД, а также на Ярославском и Павелецком направлениях будут выходить в рейсы до 03:00. А режим работы МЦК в рождественскую ночь, с 6 на 7 января, продлен до 02:00, тоже с интервалом в 8 минут. На радиальных направлениях – до 03:00.

В период новогодних праздников движение пригородных поездов на МЖД будет организовано следующим образом:



30 декабря – по расписанию пятницы;

с 31 декабря по 10 января – субботы;

11 января – воскресенья.

Кроме того, с 31 декабря на 1 января по особому графику будет работать и городской транспорт Москвы. Например, метро в новогоднюю ночь будет работать без перерыва. Кроме того, круглосуточно будут курсировать 116 востребованных маршрутов автобусов и электробусов.

На протяжении суток без перебоя работу продолжат 18 трамвайных маршрутов. В обычном режиме будут курсировать все 18 регулярных ночных рейсов транспорта.