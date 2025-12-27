26 человек пострадали в массовом ДТП в Японии

Фото: depositphotos/TKKurikawa

Авария с участием 56 автомобилей произошло в ночь на субботу, 27 декабря, в японской префектуре Гумма. Об этом сообщает новостная служба телеканала NTV.

По предварительной информации, следовавший по трассе Канэцу в районе города Минаками грузовик занесло и он встал на дороге. После чего в него врезались следовавшие за ним легковые автомобили.

В результате ДТП погиб один человек, еще 26 пострадали. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Отмечается, авария произошла на склоне и за поворотом, из-за чего следовавшие за грузовиком водители не видели места происшествия.

