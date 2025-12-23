Форма поиска по сайту

Девять зрителей светового шоу в Нидерландах пострадали в результате наезда автомобиля

Фото: depositphotos/zimmytws

Около 9 человек пострадали в результате наезда автомобиля на посетителей праздничного светового шоу в нидерландском городе Нунспейт. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

По предварительной информации, 3 из них находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие были госпитализированы. Сотрудники полиции работают на месте происшествия.

Установлено, что за рулем находилась 56-летняя местная жительница. В результате ДТП она получила легкие травмы и была задержана. На данный момент признаков умышленного преступления с ее стороны не было выявлено, полиция продолжает расследование.

Ранее по меньшей мере 15 человек погибли в результате ДТП с междугородным автобусом в Индонезии. Еще 19 человек получили различные травмы.

По информации местной поисково-спасательной службы, столкновение произошло на съезде с платной дороги в городе Семаранге на северном побережье острова Ява.

происшествияДТПза рубежом

