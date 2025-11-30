Два человека погибли в результате ДТП с автобусом в Турции

Фото: x.com/ntv/AA

Автобус попал в ДТП в турецкой провинции Афьонкарахисар. В результате погибли 2 человека, еще 21 пострадали, сообщила газета Milliyet.

По данным издания, в момент аварии автобус вылетел с трассы в кювет у деревни Татарлы. Пострадавших госпитализировали.

Ранее ДТП с участием автобуса произошло в Пермском крае. По данным СК, микроавтобус "Соболь" ехал по трассе Пермь – Шадейка в сторону Екатеринбурга. В районе деревни Черепахи водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП погибли 7 человек, в том числе ребенок.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор региона Дмитрий Махонин пообещал выплатить родственникам погибших по миллиону рублей.

