Семьям погибших в ДТП в Пермском крае выплатят по 1 миллиону рублей
Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Пермскому краю"
Родственникам погибших в ДТП в Пермском крае единовременно выплатят по миллиону рублей. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что средства будут выделены из резервного фонда Пермского края. Помимо этого, Махонин пообещал оказать материальную помощь пострадавшим.
Губернатор уточнил, что 12 пострадавших, в том числе ребенок, получают необходимую медпомощь. По его словам, состояние пяти пациентов оценивается как средней степени тяжести, а остальных – тяжелое.
ДТП произошло в Пермском крае вечером 14 ноября. По данным СК, микроавтобус "Соболь" ехал по трассе Пермь – Шадейка в сторону Екатеринбурга. В районе деревни Черепахи водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.
В результате 7 человек погибли, в том числе ребенок. Еще 12 получили травмы, часть из них была доставлена в больницу. Всего спасатели деблокировали 16 пассажиров.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
