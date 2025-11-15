Семьям погибших в ДТП в Пермском крае выплатят по 1 миллиону рублей

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Пермскому краю"

Родственникам погибших в ДТП в Пермском крае единовременно выплатят по миллиону рублей. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что средства будут выделены из резервного фонда Пермского края. Помимо этого, Махонин пообещал оказать материальную помощь пострадавшим.

Губернатор уточнил, что 12 пострадавших, в том числе ребенок, получают необходимую медпомощь. По его словам, состояние пяти пациентов оценивается как средней степени тяжести, а остальных – тяжелое.

ДТП произошло в Пермском крае вечером 14 ноября. По данным СК, микроавтобус "Соболь" ехал по трассе Пермь – Шадейка в сторону Екатеринбурга. В районе деревни Черепахи водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

В результате 7 человек погибли, в том числе ребенок. Еще 12 получили травмы, часть из них была доставлена в больницу. Всего спасатели деблокировали 16 пассажиров.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

