ДТП с автобусом произошло в Пермском крае

Фото: телеграм-канал "ЧП Пермь"

ДТП с участием автобуса произошло в Кунгурском округе Пермского края, сообщает пресс-служба главка Следственного комитета России по региону.

По предварительным данным, вечером 14 ноября микроавтобус "Соболь" двигался по автодороге Пермь – Шадейка по направлению в Екатеринбург. В районе деревни Черепахи водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате есть погибшие, включая детей.

Точное количество пострадавших уточняется. Всем оказывают медпомощь. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц"), указали в СК.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона уточняет, что всего в результате ДТП погибли 7 человек, 15 пострадали. Аварию прокомментировал губернатор края Дмитрий Махонин. Он уточнил, что часть пострадавших доставлены в Кунгурскую больницу, где проходят обследования, а еще несколько человек будут госпитализированы в краевую больницу.

"К сожалению, есть погибшие, в том числе один ребенок. Выражаю соболезнования родным. Поручил министру здравоохранения Пермского края Анастасии Крутень оказать всю необходимую помощь пострадавшим", – говорится в телеграм-канале главы региона.

Ранее на привокзальной площади подмосковного Тучкова подросток на багги сбил двух человек. Уточнялось, что 13-летний водитель не имел прав на управление транспортным средством. В результате женщина 1960 года рождения и девушка 2006 года рождения были госпитализированы. Одна из пострадавших находилась в тяжелом состоянии.

