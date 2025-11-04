В Ростовской области шесть попавших в ДТП хоккеистов обратились в медучреждение

Фото: 61.mchs.gov.ru

Шесть членов детской хоккейной команды обратились в больницы после ДТП в Ростовской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Всем детям была оказана необходимая помощь. Волк добавила, что сотрудники ГАИ продолжают выяснять причины и обстоятельства аварии. Поврежденные машины были помещены на спецстоянку для проведения необходимых экспертиз.

ДТП произошло вечером 3 ноября на 191-м километре трассы Волгодонск – Ростов-на-Дону. По данным Госавтоинспекции Ростовской области, водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением и столкнулся с машиной Kia Sportage, в результате чего автомобиль Kia столкнулся с легковушкой Toyota Corolla.

В микроавтобусе находилось 19 людей, из них 17 – члены детской хоккейной команды. В результате аварии погибли два человека – водитель Hyundai​​​​​ и его пассажир. У пострадавших выявили ушибы.

