Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе Чита – Хабаровск

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель и три пассажира погибли в ДТП на федеральной дороге Амур в Забайкальском крае. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекция региона.

По информации ведомства, на 347-м километре федеральной автодороги Р-297 Амур Чита - Хабаровск водитель за рулем автомобиля Nissan Expert из-за несоблюдения дистанции столкнулся с фронтальным погрузчиком SHANTUI.

В результате ДТП погибли 45 летний водитель, 48-летний пассажир и две женщины - пассажиры 43 лет и 38 лет.

В данный момент сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее два человека погибли и еще шесть были госпитализированы с травмами различной степени тяжести в результате ДТП в Кайтагском районе Дагестана. Как сообщило МВД региона, 37-летний водитель "Лады Гранты" выехал на полосу встречного движения на автодороге "Маджалис-Шилаги-Варсид" и столкнулся с Hyundai Solaris.