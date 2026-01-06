Меры безопасности усилят в столице во время рождественских богослужений

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Меры безопасности будут усилены в городе во время рождественских богослужений. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, его слова передает сайт мэра и правительства столицы.

По словам Бирюкова, на протяжении всех праздничных дней сотрудники пожарно-спасательного гарнизона Москвы работают в усиленном режиме. Однако в ночь с 6 на 7 января пристальное внимание будет уделено свыше 500 храмам и церквям. Возле них будут дежурить более 600 пожарных, спасателей и добровольцев.

Помимо этого, сотрудники пожарно-спасательного гарнизона Москвы перед Рождеством провели профилактические беседы со священнослужителями и верующими, напомнив о мерах безопасности при обращении с огнем и правилах использования средств пожаротушения.

В общей сложности в ночь с 6 на 7 января в режиме повышенной готовности будут находиться примерно 1,5 тысячи сотрудников пожарно-спасательного гарнизона. Также подготовлены 400 единиц специальной техники.

Следить за безопасностью и обеспечением общественного порядка в рождественскую ночь будут также сотрудники ГКУ "Московская безопасность" вместе с народными дружинниками. Они будут дежурить у 350 храмов и церквей столицы, где пройдут праздничные службы.

Таким образом сотрудники ГКУ "Московская безопасность" вместе с народными дружинниками помогут полиции в управлении потока людей. Кроме того, они будут готовы своевременно реагировать на просьбы людей.

Помимо этого, в связи с проведением праздничных богослужений в Москве будет ограничено движение транспорта. В результате водители не смогут проехать с 16:00 6 января до 03:00 7 января по Соймоновскому проезду от площади Пречистенские Ворота до Пречистенской набережной.

Госавтоинспекция посоветовала соблюдать внимательность, заранее выбирать альтернативные маршруты движения и выполнять предписания дорожных знаков.

