Инспекторы ЦОМП помогут добраться до храмов в Рождество

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) помогут добраться до храмов и церквей в Москве в Рождество. Они будут дежурить с 20:00 6 января до 06:00 7 января на станциях метро "Кропоткинская" и "Бауманская", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"По поручению Сергея Собянина мы обеспечиваем удобство передвижения пассажиров в городском транспорте. Во время больших праздников это особенно важно", – подчеркнул заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Инспекторы расскажут, как добраться до церкви, найти необходимый автобус и ближайшие остановки.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат в Москве 6 и 7 января в связи с проведением праздничных богослужений. В результате водители не смогут проехать с 16:00 6 января до 03:00 7 января по Соймоновскому проезду от площади Пречистенские Ворота до Пречистенской набережной.

Госавтоинспекция посоветовала соблюдать внимательность, заранее выбирать альтернативные маршруты движения и выполнять предписания дорожных знаков.

