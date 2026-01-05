Движение транспорта ограничат в Москве 6 и 7 января из-за проведения богослужений

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Движение транспорта ограничат в Москве 6 и 7 января в связи с проведением праздничных богослужений. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

В результате водители не смогут проехать с 16:00 6 января до 03:00 7 января по Соймоновскому проезду от площади Пречистенские Ворота до Пречистенской набережной и с 18:00 6 января до 03:00 7 января по улице Волхонке от площади Пречистенские Ворота до улицы Ленивка.

Госавтоинспекция посоветовала соблюдать внимательность, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ведомства.

Ранее движение перекрыли на участках улицы Адмирала Макарова и бокового проезда Ленинградского шоссе до 26 декабря 2026 года. Это связано с проведением строительных работ.

Кроме того, на участках улицы Адмирала Макарова, Никольского тупика, бокового проезда Ленинградского шоссе и местного проезда в районе владения 3А по 5-му Войковскому проезду для движения недоступны одна–две полосы.

