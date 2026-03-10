В России призвали установить систему налогообложения для всех донатов стримерам

Фото: 123RF.com/parilovv

Необходимо установить систему налогообложения для всех донатов, поступающих стримерам на территории России, без исключения по сумме или форме. Об этом в беседе с "Абзацем" заявил общественный деятель Вадим Попов.

"Государству важно иметь представление о всех источниках дохода, особенно крупных, для эффективного управления экономическими процессами и предотвращения возможных злоупотреблений", – заявил он.

Общественник предложил рассмотреть дифференцированную систему налогообложения: небольшие донаты – например, до 4 тысяч рублей в месяц – могли бы облагаться минимальной ставкой или вовсе освобождаться от налога, тогда как для средних и крупных переводов можно ввести прогрессивную шкалу.

Сейчас донаты могут расцениваться как дарение, и в этом случае налог платить не требуется, если получатель не предоставляет ничего взамен. Кроме того, подарок не облагается налогом, если поступил от юридического лица или индивидуального предпринимателя и не превышает 4 тысячи рублей в год.

Однако при получении эксклюзивного контента или передаче имущества такие выплаты уже могут считаться доходом и подпадать под налогообложение. По мнению Попова, единый подход к донатам позволил бы сохранить стимулы для творческой деятельности и обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки.

