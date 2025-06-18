Депутат Свинцов: мукбанг признают деструктивным контентом в России

В Госдуме предложили запретить мукбанги – жанр видеороликов, в которых демонстрируется поедание пищи в больших количествах. Стоит ли воплощать инициативу на практике, разбиралась Москва 24.

"Хотят хайпануть"

В России необходимо запретить мукбанг-блогинг, заявила в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева. По ее мнению, авторы таких роликов "едят много и неразумно".





Ксения Горячева первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Мы уже запрещали в Госдуме треш-стримы. Я не из запретителей, но впервые возникло большое желание что-то запретить, в том числе такое движение. Где ответственность?! В том числе блогерская.

Ранее за запрет таких видео в разговоре с "Абзацем" выступила зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. По ее словам, это явление опасно, поскольку популяризует неправильный образ жизни.

"Что это за мода? Люди хотят хайпануть на всем, видимо. Но это просто ужас. Вдумайтесь, сколько должен съесть человек, чтобы, например, получить острый панкреатит или, не дай бог, довести до летального исхода", – отметила депутат.





Татьяна Соломатина зампред комитета Госдумы по охране здоровья Я как врач могу заверить, что все должно быть в этой жизни в меру. И культура поедания еды – это тоже культура определенная. Во-первых, все, что мы употребляем внутрь, – это наше здоровье. Во-вторых, мне кажется, у людей, которые доводят себя до такого, психологическая болезнь какая-то. Я считаю, что нормальный, адекватный человек этого делать не будет.

Авторы контента в формате мукбанг нередко сталкиваются с серьезными осложнениями из-за своей деятельности. К примеру, в июне 2025 года стало известно о смерти 28-летнего блогера Маришки Майонезик (настоящее имя – Марина Кузьменко). Девушка скончалась из-за острого панкреатита – у нее отказала поджелудочная железа, сообщили родственники девушки в соцсетях.

На аккаунт Кузьменко были подписаны свыше 200 тысяч человек. Она регулярно публиковала ролики, где съедала большие порции жирных блюд: фастфуд, лапшу быстрого приготовления, жареную курицу – и заправляла все этом майонезом.



Жанр мукбанг зародился в Южной Корее в 2009 году. Местные молодые люди, которые не хотели есть в одиночестве, начали запускать онлайн-трансляции: в процессе они не только принимали пищу, но и общались со зрителями. Со временем тренд распространился по всему миру, а его последователи в попытке привлечь аудиторию решались на опасные эксперименты. Например, в своих роликах блогер Никокадо Авокадо (настоящее имя – Николас Перри) за раз поглощал до 10 тысяч калорий. К 2022 году вес мужчины превысил 180 килограммов, а сам он стал носить аппарат искусственной вентиляции легких и передвигаться на мобильном скутере. Впоследствии он похудел на 113 килограммов, а производство роликов назвал "социальным экспериментом".



"Зрители мотивируют блогера переедать"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Видеоролики жанра мукбанг подпадают под определение деструктивного контента. С принятием законопроекта о его запрете распространение таких публикаций будет ограничено, заявил Москве 24 зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

"Есть большое количество видео, где либо что-то пьют, либо что-то вредное едят ради миллионов просмотров. Это какие-то абсолютно нелепые вещи, которые смотрят другие, а потом копируют, нанося вред своему здоровью или вообще лишаясь жизни", – подчеркнул депутат.





Андрей Свинцов зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Я сейчас занимаюсь тем, что разрабатываю законопроект об ограничениях в отношении деструктивного контента совместно с советом блогеров. Это должно стать новой формой здравого смысла: если кто-то захочет распространять грязь, мы как общество должны поставить заслон. Соответственно, нужно дать Роскомнадзору полномочия на блокировку подобных публикаций.

Такие ролики популярны, потому что помогают некоторым зрителям снять стресс, рассказала Москве 24 клинический психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения (РПП) Ольга Ромашина. По ее словам, эффект достигается за счет удовольствия от наблюдения за тем, как человек ест калорийную, аппетитную пищу.

"Плюс это социальный аспект. Мукбанги создают иллюзию общения и взаимодействия, что особенно привлекательно для испытывающих одиночество", – отметила эксперт.





Ольга Ромашина клинический психолог, специалист по РПП У авторов таких роликов могут возникнуть расстройства пищевого поведения. Потребление большого количества высококалорийной пищи вызывает выброс гормона удовольствия – дофамина. А усиливать зависимость будет положительная реакция от зрителей, которые будут ставить лайки, писать комментарии и тем самым мотивировать блогера переедать.

Кроме того, увлечение влечет за собой риски для здоровья, начиная ухудшением состояния зубов и заканчивая ожирением, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Проблемы разовьются на фоне чрезмерного употребления сладких, жирных и кислых продуктов, заключила Ромашина.

