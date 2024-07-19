Блогер из Китая съела 10 кг еды во время стрима и умерла

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Китайский блогер Пань Сяотин скончалась во время стрима, съев 10 килограммов еды. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на издание China Times.

Девушка была известна своими 10-часовыми кулинарными марафонами и каждый день съедала по 10 килограммов пищи. В том числе экзотические и "экстремальные" продукты.

Пань Сяотин весила 120 килограммов и страдала от высокого кровяного давления. Недавно ее госпитализировали из-за серьезных проблем с желудком и кишечником, но на следующий день после выписки из больницы блогер вновь вышла в эфир.

По информации китайских СМИ, вскрытие показало, что ее желудок был деформирован из-за непереваренной пищи.

Ранее Верховный суд России поддержал законопроект, который предлагает ввести уголовную ответственность в отношении треш-стримеров. Как рассказал председатель Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, документ приравнивает треш-стримы к отягчающим обстоятельствам при назначении дальнейших наказаний за преступления.

Юрист Федор Кравченко, в свою очередь, назвал вредной инициативу блокировать в интернете жесткие видео. По мнению эксперта, в случае блокировки россияне не смогут в достаточной мере обращать внимание правоохранителей на шокирующие преступления.