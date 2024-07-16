РКН потребовал от Google разблокировать более 200 российских YouTube-аккаунтов

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Роскомнадзор направил генеральному директору Google LLC Сундару Пичаи требование разблокировать свыше 200 YouTube-аккаунтов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Представители Роскомнадзора уточнили, что речь идет о каналах российских СМИ, органов власти и общественных, политических и музыкальных деятелей, которые выступали в поддержку России и действий властей страны. В письме также указаны аккаунты ряда российских предприятий и спортивных клубов.

В ведомстве подчеркнули, что ограничительные меры являются нарушением ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Регулятор назвал такие действия актом цензуры.

"YouTube придерживается бескомпромиссно русофобской политики. Предпочтение всегда отдают приверженцам прозападных идеалов, а аккаунты российских блогеров и журналистов блокируют без объяснения причин. Жертвами становятся не только те, кто озвучивает позицию в отношении различных политических вопросов, но и люди, которые в принципе хорошо высказываются о России", – заявили представители пресс-службы.

Вместе с тем, напомнили в регуляторе, на данный момент на YouTube остаются неудаленными более 61,3 тысячи запрещенных материалов, содержащих недостоверную информацию об СВО, а также экстремистские материалы, пропаганда нетрадиционных сексуальных предпочтений и контент о вовлечении детей в противоправные действия.

В середине июля "Ростелеком" предупредил россиян о возможных сбоях в работе YouTube. По данным компании, у некоторых пользователей могли возникнуть проблемы со скоростью загрузки и качеством видео из-за устаревшего оборудования Google.

В свою очередь, в Госдуме подтвердили, что компания уже несколько лет не обслуживает свои сервера в связи с антироссийской позицией. В результате они якобы выходят из строя, а Google не спешит устранять неполадки.

Спустя некоторое время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти страны не планируют ограничивать доступ к YouTube. Подтверждая это, первый зампред IT-комитета Госдумы Александр Ющенко отметил, что Роскомнадзор не станет инициировать блокировку сервиса вплоть до того момента, пока не будет создана альтернативная российская платформа.

