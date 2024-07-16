Песков заявил, что в РФ нет замедления WhatsApp

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В России нет никакого замедления мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в РФ и признана экстремистской). Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Кроме того, Кремлю неизвестно о замедлении мессенджера в ряде регионов России.

"Это, наверное, меры, связанные с антитеррористической борьбой. Но никакого замедления нет. Я об этом не располагаю информацией", – сказал политик.

Ранее в Госдуме сообщили о ведении замедления WhatsApp. Администрации мессенджера неоднократно направляли требования, в частности пресекать распространение призывов к участию в экстремистских акциях, но ответной реакции не было, сказал член комитета ГД по информполитике Антон Немкин. Число чатов, в которых распространяется подобная информация, увеличивается, подчеркнул он.