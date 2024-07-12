Депутат ГД Ющенко: сейчас не ведется дискуссий о блокировке YouTube

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В настоящее время дискуссии о блокировке YouTube в России не ведутся, рассказал в беседе с изданием "Подъем" первый зампред IT-комитета Госдумы Александр Ющенко.

Он обратил внимание, что не заметил проблем в работе видеохостинга. Его слова стали комментарием о начавших распространяться слухах о том, что трудности со скоростью загрузки видео могут быть связаны с ограничениями Роскомнадзора.

Депутат подчеркнул, что надзорное ведомство не станет инициировать блокировку сервиса вплоть до того момента, пока не будет создана альтернативная российская платформа.

"Есть законодательная база. Если те или иные ресурсы исполняют законодательство, то они работают. Если не выполняют – у Роскомнадзора есть основания для действий принуждения к выполнению. <...> Но политика YouTube с точки зрения цензурирования не укладывается ни в какие рамки: они блокируют, кого хотят, без объяснения и обоснования", – отметил парламентарий.

При этом Ющенко признал, что платформа дает россиянам доступ к большому количеству информационных и развлекательных ресурсов. Он подчеркнул, что государству необходимо создать похожий удобный сервис, и отметил, что "его многие анонсировали", но он так и не появился.

В свою очередь, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко подтвердил, что проблемы с доступом к YouTube, возникшие у абонентов "Ростелекома", не имеют отношения к возможной блокировке сервиса.

"Если бы наши власти хотели замедлить работу YouTube, то они бы этого не скрывали, я уверен. Данные проблемы касаются только абонентов одного провайдера. Стареет "железо", два года без обслуживания. Средние провайдеры могут решать данные вопросы самостоятельно, но у крупного это может быть просьбой к акционерам дать больше серверов", – отметил он, выступая в эфире радио КП.

Эксперт также поделился мнением о том, что созданным в России аналогам сервиса понадобится еще по меньшей мере 5 лет, чтобы приблизиться к уровню YouTube.

Между тем опрошенные RT специалисты объяснили, по какой причине возникли проблемы в работе платформы.

Так, один из специалистов Денис Кусков заявил, что наиболее проблемной ситуацией в этом контексте является уход компании Google из России в 2022 году, после которого она прекратила инвестирование строительства так называемых современных точек, позволяющих обеспечивать скоростную передачу видеоконтента.

При этом на YouTube приходится около 35% всего трафика, отметил он. Речь идет как о его проводном, так и беспроводном ресурсе. Это свидетельствует о том, что платформа является самой большой из всех, что используют владельцы гаджетов.

По мнению Кускова, необходимо, чтобы компания Google продолжала направлять средства в развитие инфраструктуры или возобновила этот процесс через услуги операторов, которые могли бы обеспечить установку необходимого оборудования.

"Говорить, что YouTube перестанет работать, пока преждевременно. Мы не знаем, (каковы. – Прим. ред.) увеличивающиеся нагрузки, лучше точно не будет", – счел специалист.

В свою очередь, другой эксперт Игорь Бедеров подчеркнул, что любой современный онлайн-сервис представляет собой сложную сетевую инфраструктуру. В связи с этим при возникновении нагрузки трафик перераспределяется на более свободные узлы.

При постоянном росте трафика во все социальные сети и мессенджеры происходит искусственное перераспределение, что как раз вызывает замедления в работе сервисов, подчеркнул он.

Высказался и третий специалист Владимир Зыков, который напомнил, что для более быстрой загрузки YouTube компания Google устанавливала свои кэширующие серверы (CDN) – Google Global Cache (GGC).

Он отметил, что ряд пользователей жалуются на проблемы, возникающие при загрузке обложек видео, с того момента, как начали исчезать Google Global Cache.

По мнению эксперта, для изменения ситуации будет необходимо приобретать услуги CDN у частных компаний, которых в России достаточно.

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что российские власти не собираются ограничивать доступ к YouTube. Он также подтвердил, что все возникшие с ним проблемы объясняются устареванием местного оборудования компании.

