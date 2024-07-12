Депутат Немкин: в РФ ведется замедление WhatsApp

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В России ведется замедление WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в России и признана экстремистской), решение о его блокировке пока не принято, сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

По словам депутата, администрации WhatsApp не раз направляли требования, в частности пресекать распространение призывов к участию в экстремистских акциях, но ответной реакции не последовало. Количество чатов, в которых распространяется подобная информация, продолжает расти, уточнил Немкин.



Он утверждает, что сейчас нет смысла сосредотачиваться только на WhatsApp. К концу 2024-го или в начале 2025 года в РФ вступят в силу новые правила верификации пользователей и модерации контента. В ГД проанализируют, как разные площадки и мессенджеры их соблюдают, а потом уже примут комплексные меры, сообщается на сайте "Парламентской газеты".

В свою очередь, Telegram уже демонстрировал готовность сотрудничать. Депутат напомнил, как администраторы мессенджера во время погромов в Дагестане удаляли каналы, разжигавшие межнациональную рознь. Поэтому он считает, что "отношения все же будут строиться в позитивном и взаимоуважительном русле".

Если сотрудничества не получится, то будут рассматриваться другие меры воздействия, вплоть до замедления и блокировки, заверил депутат. По его словам, за шесть лет РФ сильно продвинулась в технологическом плане.

"Сейчас у нас есть возможность заблокировать Telegram полностью. Но, повторюсь, я думаю, до этого все же не дойдет", – заключил Немкин.

8 июля в работе WhatsApp произошел сбой. Жалобы на мессенджер были зафиксированы в Краснодарском крае, Дагестане, Москве и Подмосковье, Ростовской и Волгоградской областях, на Ставрополье, в Кабардино-Балкарии, в Северной Осетии, в Санкт-Петербурге и Свердловской Области. СМИ сообщали, что профильные ведомства замедляют работу мессенджера в Дагестане из-за того, что его администрация игнорирует требования пресекать распространение призывов к участию в экстремистских акциях.

