Песков: РФ не планирует ограничивать доступ к YouTube

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Российские власти не планируют ограничивать доступ к YouTube, все возможные проблемы связаны с устареванием местного оборудования компании, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответе на соответствующий вопрос журналиста.

По словам пресс-секретаря президента РФ, речь идет о проблеме с оборудованием, которое уже более двух лет не обновлялось. Других объяснений быть не может, заключил Песков.

О возможных сбоях в работе YouTube россиян предупредили в "Ростелекоме". По данным компании, у некоторых пользователей могут возникать проблемы со скоростью загрузки и качеством видео из-за устаревшего оборудования Google.

В свою очередь, в Госдуме подтвердили, что компания уже несколько лет не обслуживает свои сервера из-за антироссийской позиции. В результате они якобы выходят из строя, а Google не спешит улучшать ситуацию. Как следствие – проблемы с кешированием данных и ускорением загрузки видеоконтента.

При этом СМИ со ссылкой на близкий к администрации президента РФ источник сообщали, что окончательная блокировка видеохостинга YouTube может произойти в сентябре. Сначала у кого-то якобы будут замедляться видео, потом – появляться лаги на сайте, а где-то будет "отваливаться" приложение.

