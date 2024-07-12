"Газета.ру": YouTube заблокируют в РФ осенью

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Окончательная блокировка видеохостинга YouTube может произойти в сентябре, пишет "Газета.ру" со ссылкой на близкий к администрации президента РФ источник.

"На протяжении июля – августа будет некая деградация, то есть в отдельных регионах будут ухудшаться условия работы YouTube", – уточнил собеседник.

Сначала у кого-то будут замедляться видео, потом – появляться лаги на сайте, а где-то будет "отваливаться" приложение, уверен источник. Сведения об отключении сервиса осенью подтвердил второй собеседник издания, который работает в компании, занимающейся сбором информации для силовых структур.

В свою очередь, глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн указал, что в РФ есть и другие качественные альтернативы YouTube, где не наказывают российскую аудиторию и не проводят веерные блокировки каналов и блогеров, которые говорят правду.

"Уверен, что Rutube и VK смогут воспользоваться упадком YouTube, привлечь больше контентмейкеров и зрителей на свои площадки, где нет оголтелой цензуры", – написал он в своем телеграм-канале.

Вместе с тем он выразил мнение, что причиной упавшей скорости загрузки видео стала деградация кеш-серверов Google Clobal Cache, так как корпорация не поставляла новые сервера в РФ на фоне возрастающего трафика.

Такое же мнение высказал член того же думского комитета по информполитике Антон Немкин. Google якобы уже несколько лет не обслуживает свои сервера из-за антироссийской позиции, из-за чего те постепенно выходят из строя. При этом корпорация не спешит делать что-то для улучшения ситуации, рассказал он.

"Об изнашивании инфраструктуры мы говорим уже давно, проблема была известна и самой компании. Основные проблемы – это кеширование данных и ускорение загрузки видеоконтента", – цитирует его Life.ru.

При этом он не думает, что ресурс может полностью упасть, однако он постепенно будет работать все хуже и хуже. Немкин предположил, что это станет причиной ухода пользователей с площадки на другие, отечественные платформы. Последние, по его словам, вполне готовы к этому как с точки зрения мощностей, так и контента.

Ранее "Ростелеком" предупредил о возможных технических проблемах оборудования, которое принадлежит Google. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения видео на YouTube у всех россиян, сказали в компании. В частности, оказались серьезно перегружены имеющиеся мощности, в том числе пиринговые стыки.

