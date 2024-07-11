Разделы с топ-новостями пропадали с главной страницы "Дзена" у части пользователей

Фото: Москва 24

Разделы с топ-новостями временно пропадали с главной страницы "Дзена" у части пользователей, передает РИА Новости.

В компании сообщали, что у части пользователей утром 11 июля не открывались некоторые разделы dzen.ru. Причем они не отображались как со смартфона, так и с компьютерной версии. В настоящее время сервис восстановил работу.

Несколько дней назад сбой произошел в работе WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской). Жалобы на мессенджер были зафиксированы в Краснодарском крае, Дагестане, Москве, Ростовской области, Волгоградской области, на Ставрополье, в Кабардино-Балкарии, в Московской области, в Северной Осетии, в Санкт-Петербурге и Свердловской Области.