WhatsApp добавит функцию поддержки чатов с пользователями других приложений

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Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) работает над функцией поддержки чатов с пользователями сторонних приложений. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Там указано, что в WhatsApp появится раздел с чатами, через который можно будет отправлять сообщения контактам в другие мессенджеры. Получившие сообщения пользователи также могут ответить отправителю в WhatsApp даже при отсутствии учетной записи в приложении.

По данным издания, люди могут включить или выключить эту функцию по своему желанию. Авторы материала подчеркнули, что нововведение внедрят в WhatsApp с целью соблюдения требований Акта Евросоюза по цифровым рынкам (DMA EU) – свода норм, регулирующего разные аспекты работы цифровых компаний на территории ЕС, включая правила конкуренции. Один из ключевых аспектов DMA – требование к этим компаниям предоставить пользователям возможность общаться друг с другом с помощью различных приложений.

Ранее сообщалось, что WhatsApp для iOS добавил функцию закрепления сообщений в групповых чатах. Отмечается, что зафиксировать сообщение можно на 24 часа, 7 и 30 дней, после чего пост автоматически открепится. Вернуть его можно вручную в любое время.

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