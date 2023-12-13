В WhatsApp появилась функция закрепления сообщений в чатах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Разработчики WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) для iOS выпустили новую публичную версию мессенджера, в которой появилась функция закрепления сообщений в групповых чатах. Об этом сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что новая версия уже доступна для скачивания в некоторых странах. Глобальный релиз ожидается в ближайшие недели.

По данным издания, в WhatsApp зафиксировать сообщение в групповых чатах навсегда нельзя, как, например, в Telegram. Пользователь сможет закрепить сообщение на 24 часа, на семь и 30 дней. По истечении заданного срока пост автоматически открепится, также сделать это можно вручную в любое время.

Кроме того, в новой версии для iOS доступно самоуничтожение аудиосообщений. Так, голосовые записи после первого прослушивания собеседником автоматически удалятся из чата.

Ранее в мессенджере появилась функция, которая позволит привязывать электронную почту к учетным записям. Чтобы подключить ее, надо в настройках перейти в раздел "Учетная запись".

Отмечается, что WhatsApp не заменил номера адресами электронной почты, нововведение только дает пользователям дополнительный способ доступа к профилям.

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