Способ отправки голосовых и видеосообщений изменился в WhatsApp

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Разработчики изменили способ отправки голосовых и видеосообщений в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), сообщает "Газета.ру".

В бета-версии WhatsApp для iPhone под номером 23.21.1.71 в дизайн чата специалисты внесли изменения. Благодаря ним пользователям будет удобнее выбирать между голосовыми и видеосообщениями. Раньше в чате мессенджера надо было коснуться значка микрофона или видеокамеры, чтобы поменять тип сообщения. Сейчас пользователю будет открываться меню с выбором нужного режима.

Это нововведение поможет невнимательным пользователям с отправкой сообщений. Теперь в WhatsApp не получится случайно отправить видеосообщение вместо голосового и наоборот. Так, запись сообщения доступна только после выбора нужного режима.

Пока новое обновление доступно тем, кто установил бета-версию WhatsApp для iOS из TestFlight. Когда нововведение появится у других пользователей, неизвестно.

В конце сентября в WhatsApp заявили о прекращении работы мессенджера на миллионах смартфонов с 24 октября этого года. Теперь для работы этого приложения необходим смартфон на базе операционной системы Android 5.0 и выше.

