WhatsApp перестанет работать на смартфонах Android с устаревшей ОС

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В WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) заявили о прекращении работы мессенджера на миллионах смартфонов с 24 октября этого года.

Это связано с тем, что для поддержки приложения WhatsApp будет необходим смартфон на базе операционной системы Android 5.0 и выше. Пользователи, чьи гаджеты не соответствуют требованиям, не смогут отправлять и получать сообщения, а также проводить видеозвонки.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что WhatsApp не будет запускать функцию публичных каналов в России, так как она может стать причиной блокировки мессенджера в государстве.

Он уточнил, что официального подтверждения об открытии для российских пользователей каналов не было – об этом написали только в одной голландской газете со ссылкой на неназванного представителя Meta (признана в России экстремистской и запрещена).