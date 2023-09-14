Эксперт объяснил, зачем в WhatsApp решили добавить каналы

Фото: 123RF/audioundwerbung (WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)

Функцию каналов добавили в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) для рекламы, считает эксперт в области IT Артем Геллер. Об этом сообщает телеканал "360".

"Чтобы удерживать пользователя в приложении, чтобы показывать рекламу. WhatsApp будет на этом зарабатывать", – объяснил он.

Специалист обратил внимание, что мессенджеру удалось избежать блокировки, поскольку он был предназначен только для общения. С новой же функцией WhatsApp станет поставщиком информации, что позволяет его заблокировать, поскольку сервис принадлежит экстремистской компании, резюмировал Геллер.

Ранее WhatsApp открыл доступ к каналам для пользователей более чем в 150 государствах. В компании отметили, что множество организаций, спортивных команд, деятелей искусства и лидеров мнений уже создают свои каналы.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн отметил, что мессенджер WhatsApp могут заблокировать в России, если в приложении введут функцию создания русскоязычных каналов. По его мнению, ставить под сомнение "антироссийский характер" таких каналов не нужно, поскольку WhatsApp относится к экстремистской корпорации Meta.



Роскомнадзор допустил блокировку WhatsApp в РФ