WhatsApp запустил для пользователей функцию создания каналов

Фото: depositphotos/rafapress (WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)

Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) открыл доступ к каналам для пользователей более чем в 150 странах. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

"Сегодня важный день – мы запускаем функцию каналов более чем в 150 странах, чтобы наши пользователи могли конфиденциально получать обновления о том, что им интересно. Тысячи организаций, спортивных команд, деятелей искусства и лидеров мнений уже создают свои каналы, на которые можно подписываться прямо в WhatsApp", – указано в сообщении.

В компании добавили, что создать канал пока может не каждый пользователь, но со временем эта возможность будет предоставлена всем.

"Мы продолжим добавлять новые функции на основе отзывов пользователей. В ближайшие месяцы возможность создать канал станет доступна каждому", – отметили представители компании.

Они добавили, что их целью является разработка сервиса, который позволит создавать рассылку с высоким уровнем конфиденциальности, именно по этой причине каналы и чаты – это разные функции. Также каналы, на которые пользователь подпишется, будут скрыты от других людей.

Также WhatsApp анонсировала ряд новых функций, которые станут доступны в рамках запуска каналов, среди них – улучшенный каталог каналов с автоматическим фильтром с учетом страны пользователя, эмодзи-реакции и пересылка постов в чаты и группы.

Помимо этого, администраторы каналов получат возможность редактировать уже опубликованный пост в течение 30 дней с момента его публикации.

Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что позиция по поводу работы на территории РФ мессенджера, принадлежащего американской компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), может быть пересмотрена в том случае, если одной из новых функций станет массовое распространение информации.

"Если продукт экстремистской компании Meta начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что приложение WhatsApp для Android ждет масштабный редизайн. Обновленный внешний вид мессенджер приобрел в бета-версии 2.23.13.16. Одно из заметных изменений – отказ от темно-зеленой верхней панели: вместо нее появилась зеленая надпись WhatsApp на белом фоне.

Кроме того, вкладки с разделами – "Чаты", "Статус" и "Звонки" – перенесли в нижнюю часть экрана. К ним добавилась вкладка "Сообщества". В разделе "Чаты" появятся фильтры для поиска переписок по статусу прочтения или характеру содержимого.



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