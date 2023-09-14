Песков отказался комментировать предложение о блокировке WhatsApp

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о вероятной блокировке мессенджера WhatsApp, принадлежащего корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Я не знаю деталей этой новости, за пояснениями лучше обращаться к нашим народным избранникам", – отметил Песков.

В Роскомнадзоре также заявили ТАСС, что мессенджер может быть заблокирован, если в нем начнут создавать недружественные каналы с запрещенными сведениями.

"Применение мер за несоблюдение законов РФ напрямую зависит от администраций таких компаний и принимаемых ими решений", – добавили в ведомстве.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что WhatsApp могут заблокировать в России, если корпорация введет в приложение функцию создания русскоязычных каналов. По его словам, ставить под сомнение "антироссийский характер" таких каналов не нужно, поскольку WhatsApp относится к экстремистской корпорации Meta.

13 сентября WhatsApp открыл доступ к каналам для пользователей более чем в 150 государствах. В компании отметили, что множество организаций, спортивных команд, деятелей искусства и лидеров мнений уже создают свои каналы.

Такая функция доступна пока что не всем, но со временем ее откроют для каждого. В компании добавили, что их цель заключается в разработке сервиса, который позволит создавать рассылку с высоким уровнем конфиденциальности. Именно по этой причине каналы и чаты – это разные функции.

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