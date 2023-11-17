WhatsApp добавил чаты с ИИ-помощником в бета-версию – СМИ

Фото: 123RF/halfpoint

WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) добавил чаты с помощником на базе искусственного интеллекта, с которым пользователи могут общаться и советоваться. Нововведение доступно для владельцев Android с бета-версией 2.23.24.26. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

В конце сентября мессенджер анонсировал новые функции, среди которых также был чат с виртуальным помощником Meta (компания признана экстремистской и запрещена в РФ), стикеры с ИИ, а также генерация фотореалистичных картинок.

По данным издания, бета-тестеры могут опробовать новую функцию с ИИ, нажав на ярлык во вкладке "Чаты". В диалог с ИИ можно зайти, не открывая список контактов, отмечает портал.

До этого сообщалось, что у некоторых пользователей WhatsApp появилась функция защиты чатов с помощью секретного кода. Разработчики рассказали, что чаты с паролем не будут видны в общем списке. Таким образом, посторонние не смогут посмотреть переписку и получить к ней доступ без секретного кода.

Глава Минцифры прокомментировал ситуацию с мессенджером WhatsApp в РФ