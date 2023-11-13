Пользователям WhatsApp стала доступна функция защиты чатов с помощью кода

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У некоторых пользователей WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) появилась возможность защитить чаты в мессенджере, установив секретный код. О новой функции сообщается на сайте WABetaInfo.

Разработчики утверждают, что чаты с паролем не будут видны в общем списке. Таким образом, посторонние не смогут увидеть переписку и получить к ней доступ без секретного кода.

Диалоги, скрытые паролем, можно будет быстро удалить в меню настроек конфиденциальности. Уточняется, что опция доступна в версии приложения 2.23.24.20 на Android, которую можно скачать через Google Play.

Ранее сообщалось, что разработчики изменили способ отправки голосовых и видеосообщений в мессенджере WhatsApp. Раньше в чате надо было коснуться значка микрофона или видеокамеры, чтобы поменять тип сообщения. Сейчас пользователю будет открываться меню с выбором нужного режима.

Это нововведение призвано помочь невнимательным пользователям. Теперь в WhatsApp не получится случайно отправить видео вместо голосового сообщения.



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