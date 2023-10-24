Эксперт предупредил россиян об опасных версиях приложения WhatsApp

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С 24 октября WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) перестал работать на смартфонах с Android 4.4 и более старыми версиями этого поколения ОС. В связи с этим директор по продуктам группы специализирующихся на информационной безопасности компаний "Гарда" Павел Кузнецов рекомендовал не устанавливать модифицированные версии приложения на телефон, сообщает "Газета.ру".

"Использовать модифицированные клиенты WhatsApp я крайне не рекомендую, так как они распространяются через неофициальные источники приложений. Такие источники, в отличие от того же Google Play, не несут никакой ответственности перед пользователями за код распространяемого ПО", – сообщил специалист.

В неофициальных версиях мессенджера могут содержаться модули, крадущие со смартфона платежные данные его пользователя. В итоге обладатель мобильного телефона может столкнуться с хищением денежных средств киберпреступниками.

Кузнецов посоветовал россиянам не использовать устаревшие смартфоны. Однако если такой возможности нет, он рекомендовал установить на телефон мобильный антивирус и соблюдать правила цифровой гигиены, то есть не посещать вредоносные ресурсы и быть избирательными к программам.

Помимо этого, если WhatsApp был установлен до этого на компьютер, воспользоваться можно им. Это, по словам специалиста, будет безопаснее.

Ранее мессенджер позволил пользователям выполнять вход сразу с двух аккаунтов, например, с личного и рабочего. Однако, как объяснили в компании, для второго аккаунта необходим еще один номер телефона и сим-карта. После этого нужно зайти в настройки и нажать на стрелку рядом с именем, а следом выбрать "Добавить аккаунт".



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